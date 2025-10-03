Чиновницу в Джанкое оштрафовали за покупку жилья для сирот по завышенной цене

Начальницу управления архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципальной собственности администрации Джанкоя осудили за покупку квартир для детей-сирот по завышенной стоимости, что нанесло бюджету Крыма ущерб более 2,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чиновница обладала правом от имени органа местного самоуправления приобретать недвижимость. Жилье предназначалось для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Суд назначил виновной штраф. По иску регионального министерства с нее взыскали более 2,4 млн руб.

Алина Зорина