Для помощи пострадавшим от паводка жителям Туапсинского района направили еще 77 млн

Жителям Туапсинского муниципального округа, пострадавшим от паводка, дополнительно направят 76,9 млн руб. Постановление об увеличении бюджетных ассигнований до 104,9 млн руб. подписал губернатор Краснодарского края. Средства выделены из резервного фонда региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Летом муниципалитет получил около 28 млн руб., за счет которых выплаты предоставили 473 жителям из первых списков. Все они получили единовременную материальную помощь, 262 человека — компенсации за частичную утрату имущества.

Выделенные средства позволят произвести выплаты остальным пострадавшим. В настоящее время идет сбор документов и формирование списков получателей.

Вячеслав Рыжков