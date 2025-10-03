С начала года Сочи посетили 6,5 млн туристов

С начала года в Сочи отдохнули 6,5 млн туристов. 4,5 млн человек посетили город с мая по сентябрь. Итоги курортного сезона подвели на итоговом совещании летнего штаба, сообщил в своем Telegram-канале глава города-курорта Андрей Прошунин.

«Отдых для наших жителей и соотечественников был организован по высоким стандартам безопасности и комфорта. С уверенностью могу об этом говорить»,— заявил мэр.

По его словам, на территории города велся постоянный мониторинг чистоты пляжей и качества морской воды. Были взяты 5 тыс. проб, которые показали соответствие нормам по итогам анализа.

Ежедневно на пляжных территориях и улицах Сочи дежурили совместные патрули полиции, казаков и народных дружинников. На водных объектах находились 750 профессиональных спасателей. Для оповещения отдыхающих и жителей города о неблагоприятных погодных условиях и других угрозах была задействована система аудиооповещения.

Андрей Прошунин выразил благодарность сотрудникам спасательных, правоохранительных, коммунальных и транспортных организаций, а также 30 тыс. специалистам индустрии гостеприимства.

