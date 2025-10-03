На ввод в оборот сельхозземель на Урале выделили дополнительно 1,3 млн рублей

Губернатор Свердловской области Денис Паслер решил выделить дополнительные 1,3 млн руб. для вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот. Эти деньги направят на кадастровые работы и проекты межевания в пяти муниципалитетах, сообщил департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Средства направят на земли в Бисертском и Верхотурском округах, Махневском муниципальном образовании, а также Слободо-Туринском районе и сельском поселении. Планируется ввести в оборот 2,6 тыс. га сельхозземель. В этом году в муниципальную собственность оформят 18,2 тыс. га, которые передадут сельхозпроизводителям в 2026 году. По словам господина Паслера, это должно увеличить площади ярового сева и кормовых культур. Всего в 2025 году на эти цели выделили 7,9 млн руб. для 16 муниципалитетов.

На сегодняшний день сельхозпроизводители региона собрали урожай яровых культур с 70% посевных площадей: он составил 544,2 тыс. тонн зерна. Кроме того, были собраны 135 тыс. тонн картофеля, а также 18,3 тыс. тонн овощей открытого грунта.

Напомним, в 2025 году в Свердловской области планируют вернуть в сельскохозяйственный оборот почти 10 тыс. га земель. В рамках соглашения между Минсельхозом России и правительством Свердловской области до конца 2025 года планируют подготовить проекты межевания для 4,1 тыс. га земель и провести кадастровые работы на 5,2 тыс. га.

Ирина Пичурина