В Аркадакском районе Саратовской области в ДТП погибла пассажир «Приоры»

В Аркадакском районе Саратовской области в дорожной аварии погибла пассажир отечественного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло в 11:15 сегодня, 3 октября, в районе села Росташи. Там водитель автомобиля «Лада Приора», мужчина 1979 года рождения, съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате дорожной аварии погибла пассажир 1980 года рождения, водителя увезли в медучреждение. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов