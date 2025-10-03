Спрос на апартаменты в Сочи вырос в июне на 40%

Спрос на апартаменты в Сочи за первое полугодие 2025 года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прервав двухлетнее снижение. Во втором квартале прирост составил около 8%. Пик интереса пришелся на июнь — плюс 40% к июню 2024-го и самый сильный месячный скачок после весеннего минимума, сообщает пресс-служба застройщика «Оникс».

Летом динамика оказалась неравномерной. После июньского всплеска показатели в июле снизились на 11%. В августе — еще на 14%.

В годовом выражении июль оказался близок к нулевому росту (–1%), август показал снижение около 5%. За первые два месяца третьего квартала совокупный интерес остался примерно на 3% ниже прошлогоднего уровня. При этом январь—август 2025 года в целом демонстрирует рост около 1% к аналогичному периоду 2024-го — июньский разворот частично компенсировал слабую весну.

Сравнение с периодами высокой активности показывает, что рынок еще не вернулся к пикам: июнь 2025 года ниже августовского максимума 2022-го примерно на 15% и сентябрьского рекорда 2021 года — примерно на 24%. Текущая фаза ближе к восстановлению после просадки 2023–2024 годов, чем к перегретым уровням прежних лет.

В сентябре 2025 года в новостройках Сочи выставлено 1,3 тыс. апартаментов. Диапазон — от студии 22,9 кв. м за 7,4 млн руб. (дом сдан) до четырехкомнатного лота 218,1 кв. м за 315 млн (сдача в 2025-м, чистовая отделка).

Разрыв между нижней и верхней ценовыми границами остается существенным. Покупатели чаще выбирают компактные форматы, тогда как премиальные объекты формируют отдельный сегмент.

Эксперт по недвижимости агентства «ОНИКС-Недвижимость» Марина Мальцева отмечает, что ограниченное предложение качественных проектов стимулирует избирательный спрос: покупатели активнее реагируют на локацию, готовность дома и экономику владения.

Анна Гречко