В Сочи проверят использование текстов рэпера-иноагента в школьной олимпиаде

Администрация Сочи начала проверку после сообщений о том, что в задания школьной олимпиады по русскому языку для одиннадцатиклассников попали тексты рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, признан иноагентом). В мэрии подтвердили, что информация находится на контроле, пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ

Поводом для проверки стали публикации в соцсетях, где обратили внимание на одно из заданий. Участникам олимпиады предложили восстановить пропущенные слова в тексте песни исполнителя, а затем указать жаргонное существительное. Имя автора в условиях задачи не указывалось.

Минюст внес исполнителя в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года.

Алина Зорина