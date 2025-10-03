На Ставрополье утвердили параметры рыночной стоимости жилья

Новую рыночную стоимость жилья утвердили в Ставропольском крае, официально закрепив цены на третий и четвертый кварталы 2025 года. Соответствующий приказ регионального минстроя появился на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Лидером среди муниципалитетов по стоимости квадратного метра стал Кисловодск с ценой 196,1 тыс. руб. Второе место занял Пятигорск с 155 тыс. руб., третье — Ессентуки, где квадрат стоит 141,1 тыс. руб. Железноводск и Лермонтов расположились ниже — 135,8 и 103,1 тыс. руб. соответственно.

В краевом центре, Ставрополе, цена составила 98,4 тыс. руб., а в Невинномысске — 95,5 тыс. руб. Среди муниципальных округов самые дорогие квартиры оказались в Предгорье (105,5 тыс. руб.) и Минераловодском округе (97,3 тыс. руб.). В остальных районах края, вдали от курортных зон, средняя стоимость за квадратный метр достигает примерно 59,3 тыс. руб.

Изменение средней рыночной стоимости жилья напрямую влияет на расчет различных социальных программ поддержки, в том числе сертификатов на жилье, субсидий и льготных ипотек. Установленные нормативы применяются в расчетах размеров выплат и программ по переселению из ветхого фонда, что делает их важным механизмом обеспечения доступности жилья для населения.

Станислав Маслаков