Власти Сочи проверяют информацию о текстах рэпера-иноагента в заданиях олимпиады

Администрация Сочи начала проверку после сообщений о том, что в задания школьной олимпиады по русскому языку могли попасть тексты рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, признан иноагентом). В мэрии подтвердили, что информация находится на контроле, пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ

Поводом для проверки стали публикации в соцсетях, где обращалось внимание на одно из заданий для учащихся 11-х классов. В нем предлагалось восстановить пропущенные слова в тексте песни известного исполнителя, а затем указать жаргонное существительное. При этом имя автора в условиях задачи не упоминалось.

Минюст внес исполнителя в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года.

Вячеслав Рыжков