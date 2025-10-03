В Пензе суд взыскал с детсада около 200 тыс. за травму мальчика
Железнодорожный районный суд Пензы по иску прокуратуры обязал детский сад выплатить компенсацию за причиненную мальчику травму на территории дошкольного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Ребенок травмировался в июле 2022 года, когда залез на игровую конструкцию и упал. В тот момент воспитатель присматривала за детьми. Родители пострадавшего мальчика потратили на его лечение свыше 224 тыс. руб.
Надзорное ведомство просило суд взыскать с детского сада 222,5 тыс. руб., однако суд обязал дошкольное учреждение выплатить 192 тыс. руб. В законную силу судебное решение не вступило.