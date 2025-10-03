Репутация как капитал

В Краснодаре предложили усилить законодательную защиту бизнеса от информационных атак

Круглый стол в ТПП Краснодарского края 1 октября г. Краснодар

Фото: Шеверева Анастасия

Эксперты на круглом столе в Краснодаре инициировали создание федеральных законодательных поправок для защиты деловой репутации бизнеса. Ключевым инструментом защиты был назван запатентованный «Гудвилл-коэффициент», уже доказавший свою эффективность в судебных спорах на многомиллионные суммы.

В Краснодаре на площадке Торгово-промышленной палаты края прошло экспертное заседание по защите деловой репутации предпринимателей и компаний. Мероприятие организовали Союз Пиарщиков России и региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» при участии ТПП Краснодарского края. В обсуждении приняли участие представители власти, бизнеса и профессиональных объединений.

Ключевой темой стала необходимость создания комплексной законодательной и правоприменительной базы для защиты деловой репутации в условиях цифровой трансформации. Участники отметили, что текущие механизмы часто не справляются с современными вызовами: информационными атаками, распространением недостоверных сведений и недобросовестной конкуренцией.

Мария Тарханова, председатель Союза пиарщиков России, представила запатентованную систему оценки деловой репутации «ГУДВИЛЛ-КОЭФФИЦИЕНТ»: «За два года было вручено более ста таких исследований. В двух случаях, когда заявители обращались в суд с этим документом, им удалось отсудить 99 и 100 млн рублей. Бесчисленное количество раз исследование помогало избежать конфликта и урона репутации».

Анна Харитонова, главный редактор «Югополис», подчеркнула: «Репутация сегодня — это не роскошь, а стратегический актив, от которого напрямую зависит капитализация, инвестиционная привлекательность и выживаемость бизнеса».

Генеральный директор компании «ЖИЗНИВЕК» Карина Буланова поделилась практическим опытом: «В "Жизнивек" я сделала защиту бренда частью стратегии — потому что репутацию невозможно купить, её можно только заслужить и сохранить».

В ходе дискуссии прозвучало предложение признать деловую репутацию нематериальным активом, требующим отдельной правовой защиты. Лидия Касапу, вице-председатель Союза Пиарщиков России, отметила: «Продукт, команда, маркетинг — всё это можно воспроизвести. Репутацию — нет».

Валерия Вавилова, руководитель Союза пиарщиков России по Краснодарскому краю, резюмировала: «"Гудвилл-коэффициент", как страховка, не только обеспечит защиту, но и поможет процветанию и масштабированию бизнеса».

Участники уделили особое внимание необходимости консолидации усилий государства, бизнеса и профессионального сообщества. Одним из итогов встречи стала договорённость о формировании инициативной группы для подготовки законодательных предложений на федеральный уровень. Материалы заседания будут направлены в профильные комитеты Госдумы.

По мнению участников, 2026 год должен стать годом системного подхода к защите репутации в бизнес-среде.