Житель Кубани осужден 5 лет за попытку вступить в террористическую организацию

Житель Краснодарского края Игорь Яковенко приговорен к пяти годам лишения свободы за попытку вступить в «Легион Свободы России» (запрещенная в РФ террористическая организация, включена в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в 2025 году Яковенко, находясь на Кубани, решил присоединиться к террористической организации. Для реализации плана он намеревался уехать на территорию Украины.

28 мая 2025 года обвиняемый связался с вербовщиком, который занимался организацией выезда российских граждан для вступления в ряды террористического объединения. Яковенко отправил представителю группировки заполненную анкету. Завершить задуманное фигуранту не удалось — его деятельность пресекли сотрудники краевого управления ФСБ.

По решению суда Яковенко признан виновным и направлен в исправительную колонию строгого режима. Первые два года он проведет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Алина Зорина