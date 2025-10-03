На Ставрополье осудили за коррупцию экс-директора и кассира МУПа

Экс-директор и кассир муниципального предприятия Левокумского округа признаны виновными в коррупции за нарушение порядка исполнения обязательных работ осужденными, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С 2021 по 2024 год трое местных жителей, назначенных судом к обязательным работам, заплатили директору через кассира 130 тысяч рублей. Деньги предназначались за то, чтобы осужденных не привлекали к реальному труду. После получения взяток директор вносил ложные сведения в табели, подтверждая фиктивное выполнение наказания, что позволяло снять осужденных с учета досрочно.

Суд установил, что директор отвечал за организацию фиктивного трудоустройства, а кассир исполнял роль посредника. Действия обоих квалифицированы по трем статьям УК: получение взятки в значительном размере, служебный подлог и посредничество во взяточничестве. Суд приговорил директора к пяти годам лишения свободы условно, кассира – к четырем годам условно. Оба лишены права работать в ЖКХ и управленческих структурах сроком на 3 и 2 года соответственно. Фигуранты признали вину, что позволило рассмотреть дело в особом порядке.

Станислав Маслаков