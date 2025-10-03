В Новороссийске пройдут учения с боевой стрельбой

6 октября в акватории морского порта Новороссийск пройдут плановые учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Мероприятия будут проходить в два этапа: с 10:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

В ходе учений военные отработают отражение нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

На время стрельб будет введен полный запрет на нахождение в акватории любых маломерных судов и плавсредств, включая прогулочные и спортивные суда, гидроциклы, сапборды, а также проведение подводных и водолазных работ.

Екатерина Голубева