В Калининске хотят отремонтировать водопроводную сеть за 1,1 млн рублей

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Калининского района Саратовской области объявило аукцион на текущий ремонт участка водопроводной сети по ул.50 лет Октября в Калининске. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Подрядчику необходимо отремонтировать участок сети в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта. Ему предстоит выполнить устройство ограждений места производства работ, а также после монтажа трубопровода провести его очистку, промывку и дезинфекцию.

Извещение о закупке размещено 2 октября. Заявки принимаются до 10 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,1 млн руб.

Павел Фролов