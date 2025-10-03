Жительницу Дона обвинили в 16 эпизодах мошенничества на 15,8 млн рублей

В Ростовской области будут судить жительницу Песчанокопского района по обвинению в 16 эпизодах мошенничества с банковскими счетами знакомых на сумму 15,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что на протяжении 2024 года обвиняемая, пользуясь доверием знакомых, сообщала им, что ее счет заблокирован, и что ей необходимо сделать срочные переводы из банковского приложения с гарантией последующего возврата.

«Получая от потерпевших согласие и доступ к их мобильным банковским приложениям, она оформляла на их имена кредиты, а полученные денежные средства незаконно переводила на свои банковские счета.

По ходатайству следователя фигурантка была заключена под стражу.

Наталья Белоштейн