Жительницу Дона обвинили в 16 эпизодах мошенничества на 15,8 млн рублей
В Ростовской области будут судить жительницу Песчанокопского района по обвинению в 16 эпизодах мошенничества с банковскими счетами знакомых на сумму 15,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Следствие установило, что на протяжении 2024 года обвиняемая, пользуясь доверием знакомых, сообщала им, что ее счет заблокирован, и что ей необходимо сделать срочные переводы из банковского приложения с гарантией последующего возврата.
«Получая от потерпевших согласие и доступ к их мобильным банковским приложениям, она оформляла на их имена кредиты, а полученные денежные средства незаконно переводила на свои банковские счета.
По ходатайству следователя фигурантка была заключена под стражу.