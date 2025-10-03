В Майкопском районе в суд направили дело сотрудницы администрации о подлоге

В Майкопском районе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении начальника отдела администрации Абадзехского сельского поселения, обвиняемой в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики.

По версии следствия, 6 декабря 2024 года чиновница незаконно выдала справку из похозяйственной книги, подтверждающую проживание лица без гражданства в районе с 1992 года. Документ мог позволить человеку незаконно получить гражданство Российской Федерации.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ России. Его расследовал следственный отдел по Майкопскому району СУ СКР по Адыгее.

Анна Гречко