«В условиях проблем с мобильной связью важно развивать проводной интернет и в селах»

«Ростелеком» объявил о завершении очередного этапа модернизации сетевой инфраструктуры и подключении к интернету по оптической технологии еще 11 населенных пунктов Ставрополья. Подробнее о произведенных изменениях — директор по работе с массовым сегментом Ставропольского филиала компании Полина Чумакова.

Фото: Пресс-служба компании «Ростелеком»

- В рамках очередного этапа модернизации сетевой инфраструктуры в Ставропольском крае мы расширили магистральные каналы связи до 1 Тбит/с и заменили более двух тысяч коммутаторов. Для пользователей это означает, что пропускная способность передачи данных существенно увеличена, то естьскорость интернета выросла, при этом несмотря на рост трафика работа сети будет стабильной.

Помимо расширения магистральных каналов мы установили новые коммутаторы и увеличили пропускную способность сети в семи населенных пунктах региона — в Ставрополе, Кисловодске, Буденновске, Михайловске, Солнечнодольске, а также в станицах Зеленчукская и Курская. Важно, что оборудование было заменено на отечественное с резервными каналами со скоростью до 100 Гбит/с.

- Проведенная модернизация даст возможность пользоваться современными цифровыми сервисами, и будет сглаживать проблему с ограничениями мобильной связи.

Что касается подключения интернета и цифровых сервисов в новые поселения, то мы завершили работы, которые велись с начала года по 11 населенным пунктам. Для их подключения техническим специалистам пришлось проложить около 90 км оптических кабелей. В итоге интернет-связью были обеспечены 3,4 тыс. жилых домов в станицах Марьинская и Старопавловская, хуторах Закавказский Партизан и Саратовский, селах Надзорное и Острогорка, аулах Верхний Барханчак, Нижний Барханчак, Малый Барханчак, а также поселках Иноземцево и Большевик.

- Сегодня в условия возникших ограничений мобильной связи особенно важно обеспечивать проводным интернетом не только крупные города, районные центры, но и малые сельские населенные пункты. Поэтому мы не ограничиваемся только прокладкой волоконно-оптического кабеля до границ населенных пунктов, а активно ведем строительство распределительной сети внутри поселков. Ранее только некоторые из них были подключены к Сети по проекту устранения цифрового неравенства с одной точкой доступа. Благодаря развитию инфраструктуры на новом этапе волоконно-оптический кабель с пропускной способностью до 1 Гбит/с заводится прямо в дома абонентов.

