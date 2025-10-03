Остановившаяся «Ласточка» задержала движение поездов в сторону Балтийского вокзала

Электропоезд №7116 «Ласточка» внепланово остановился на участке Ораниенбаум – Новый Петергоф 3 октября в 7:20, преградив электричкам путь в сторону Балтийского вокзала. Состав продолжил движение в 8:05, заявили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Остановка произошла по техническим причинам, уточнили в ОЖД. В результате инцидента более чем на 30 минут задержались два пригородных электропоезда: № 6518 сообщением Ораниенбаум – Санкт-Петербург и № 6608, следующий от станции Калище в Сосновом Бору до Балтийского вокзала.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что электрички на Витебском направлении встали из-за работы правоохранителей.

Артемий Чулков