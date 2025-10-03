Из Ростовской области экспортировали в Грузию 1,8 тысячи свиней
За две недели с территории Ростовской области отправили в Грузию 1,8 тыс. свиней на убой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации экспертов, 11 партий сельскохозяйственных животных признали клинически здоровыми и выпущены с территории, свободной от заразных и особо опасных болезней животных.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», за первые недели сентября с территории Дона более 1,1 тыс. сельхозживотных экспортировали в Грузию.