На Ставрополье прокуратура оштрафовала чиновника за игнорирование обращений

Работник администрации Степновского округа получил штраф в размере 5 тыс. руб. за нарушение порядка рассмотрения обращения гражданина, выявленное в ходе проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

По данным ведомства, местная жительница направила обращение по вопросу междугородних пассажирских перевозок, однако начальник отдела не обеспечил своевременный ответ, несмотря на требования закона. По инициативе прокурора должностное лицо привлекли к ответственности по статье 5.59 КоАП РФ, предусматривающей штраф от 5 до 10 тысяч рублей за подобные правонарушения. Фактическое исполнение наказания контролируется прокуратурой.

По данным Генпрокуратуры, только в прошлом году в России за подобные нарушения были наказаны 20 тыс. чиновников, из них 6 тыс. оштрафовали на общую сумму 30 млн руб., а остальные получили дисциплинарные взыскания. Срок давности привлечения по статье 5.59 составляет три месяца, а дело возбуждается прокурором и передается в суд.

Станислав Маслаков