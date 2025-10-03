NBC: США планируют передать Украине новые разведданные для ударов по России

США планируют передать Украине новые разведданные для ударов по нефтегазовым объектам в России. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«США расширят разведывательную помощь Украине впервые с тех пор, как президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом в январе»,— отметили в NBC.

В начале октября газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь России. Вашингтон также рассматривает возможность передачи Киеву ракет Tomahawk и боеприпасов Barracuda. В Белом доме отказались комментировать публикацию американской газеты. Позже агентство Reuters сообщило, что США вряд ли поставят ракеты Tomahawk Украине. Однако Вашингтон может передать Киеву ракетные системы с меньшим радиусом действия.