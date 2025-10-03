В Краснодаре осудили владельца завода за хищение грантов на 30 млн рублей

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил владельца дробильно-сортировочного завода «Ханский» и ООО «Вавилон» Андрея Бондаренко к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в хищении грантов на общую сумму 30 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В 2015 году бизнесмен подал заявку в ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» на получение гранта. После заключения договора завод «Ханский» должен был купить технологическую линию по дроблению и сортировке материалов на основе центробежной дробилки стоимостью 30,2 млн руб. Из этой суммы 15 млн руб. составляли средства господдержки. Деньги перевели на расчетный счет предприятия, однако оборудование для производства «активированного кубовидного щебня с модифицированной наноструктурой» приобретено не было.

По аналогичной схеме ООО «Вавилон» получило еще 15 млн руб. Согласно договору, компания должна была купить быстромонтируемую бетоносмесительную установку или иное оборудование для производства «бетона гидролитического нано-активированного». Однако и эти средства не были потрачены по назначению.

Суд взыскал с осужденного 29 млн руб. в пользу федерального бюджета. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина