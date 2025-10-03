В Ставрополе средняя цена за букет ко Дню учителя составит 3 тысячи рублей

Жители Ставрополя планируют потратить около 3 тыс. руб. на букет цветов ко Дню учителя. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные пресс-службы маркетплейса Flowwow.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным аналитиков, максимальный спрос на праздничные композиции приходится на период с 2 по 5 октября.

Отмечается, что в сентябре 2025 года в Ставрополье на 38% выросла популярность монобукетов в сравнении с прошлогодних показателей. На втором месте по востребованности оказались авторские композиции, спрос на них увеличился на 32%. Такая же тенденция сохраняется и в октябре.

При этом стоимость букетов к празднику значительно не изменится. Средняя цена составной композиции составит 3,1 тыс. руб., а монобукета — 3 тыс. руб. Ожидается, что цены вырастут на 5–6% по сравнению с прошлым годом.

Наиболее популярными цветами для учителей аналитики назвали персиковые кустовые розы, белые хризантемы и розовые диантусы.

Кроме цветов, в преддверии Дня учителя в Ставрополе увеличивается спрос на кондитерские изделия. Наиболее популярны бенто-торты с тематическими дизайнами. В сентябре интерес к таким десертам увеличился на 56%, а их средняя цена поднялась до 1,5 тыс. руб., что на 25% превышает показатели прошлого года.

Наталья Белоштейн