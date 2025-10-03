Антициклон продолжит ограждать Петербург от дождей 3 октября

В пятницу, 3 октября, западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой продолжит формировать метеоусловия в Петербурге, сохранив облачную с прояснениями погоду без осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Температура воздуха в Северной столице составит +10…+12 градусов, в Ленинградской области — +8…+13 градусов. Ветер восточный скоростью 1-6 м/с. Атмосферное давление снизится до 771 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу, 4 октября, без осадков, ночью — +1…+3 градуса, днем — +10…+12 градусов.

Артемий Чулков