На Кубани на 11% выросли цены на противопростудные лекарства

На Кубани на 11% выросли цены на противопростудные препараты. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу DSM-Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Средняя стоимость упаковки средств от ОРЗ и простуды на начало октября 2025 года составила 479 руб., что на 11% выше уровня прошлого года. Продажи таких препаратов достигли 67 тыс. упаковок, показав рост на 22% по сравнению с 2024 годом. В денежном выражении объем увеличился на 36% и составил 32,3 млн руб.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что аптечные продажи противовирусных препаратов в Краснодарском крае в январе—июле 2025 года сократились на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Анна Гречко