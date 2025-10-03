Завод краснодарской «дочки» КДВ в Белой Глине работает штатно

Работа ООО «КДВ Краснодар» продолжается в штатном режиме, несмотря на изъятие активов холдинга в доход государства. В частности, функционирует завод по производству пищевых продуктов в селе Белая Глина. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ООО «КДВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«"КДВ" продолжает работать в обычном режиме В связи с решением Тверского районного суда города Москвы, группа компаний КДВ заявляет: все предприятия группы, включая магазины "Ярче!", продолжают работу в штатном режиме»,— сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос издания о работе краснодарской «дочки» компании.

Производство, поставки и работа розничной сети, отметили в компании, ведутся в обычном режиме.

Суд изменил ранее введенные ограничения, что позволит «КДВ» развивать бизнес, привлекать финансирование и выполнять обязательства перед партнерами и покупателями, заявили в пресс-службе.

«Отдельно отмечаем, что никаких оснований для сообщений о риске прекращения поставок продукции нет. Компания адаптирует свою работу с учетом изменений в структуре собственности и продолжает двигаться вперед»,— заключили в компании.

Ранее Тверской суд Москвы признал объединение предпринимателей Дениса и Николая Штенгеловых экстремистским и постановил взыскать в доход государства принадлежащий Денису Штенгелову холдинг «КДВ Групп» — одну из крупнейших непубличных компаний российской пищевой отрасли. Исковые требования Генпрокуратуры были удовлетворены в полном объеме. В надзорном ведомстве оценили капитализацию компании в 497 млрд руб., годовой доход — в 756 млрд руб., валовую прибыль — в 139 млрд руб.

«КДВ Групп» выпускает более 700 наименований кондитерских изделий и снеков. Холдинг объединяет десять фабрик в различных регионах России, занимается сельхозпроизводством и управляет сетью супермаркетов «Ярче!». В его составе числится и ООО «КДВ Краснодар», завод которого расположен в селе Белая Глина.

Вячеслав Рыжков