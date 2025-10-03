В Ставрополе столкнулись скорая помощь и легковой автомобиль

Во второй половине дня 2 октября в Ставрополе на пересечении улиц Кулакова и Коломийцева столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль Nissan. ДТП произошло в 12:55 на регулируемом перекрестке, сообщает УГИБДД по Ставропольскому краю.

По предварительным данным ГИБДД, водитель спецтранспорта — 44-летний житель Труновского округа — ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Он проехал на красный свет и не убедился, что ему уступают дорогу. В этот момент по перекрестку на зеленый двигался Nissan, за рулем которого находился 48-летний мужчина.

В результате аварии пострадали три человека. В краевую больницу доставили двух фельдшеров скорой помощи — 44 и 23 лет, а также водителя Nissan. Скорая перевозила больного, направлявшегося в краевой центр для лечения. Его состояние не уточняется.

Инспекторы установили, что водитель скорой помощи ранее к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался. Медосвидетельствование показало, что в момент аварии он был трезв. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

Станислав Маслаков