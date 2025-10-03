В Крыму задержали россиянина за передачу координат С-300 Украине

ФСБ задержала в Крыму 54-летнего россиянина, который по заданию военной разведки Украины передал координаты расположения зенитно-ракетных комплексов С-300 и готовил теракты на полуострове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным спецслужбы, задержанный по указанию куратора достал из тайника компоненты самодельного взрывного устройства. Кроме того, россиянин отправил украинской разведке через мессенджер фотографии и видео расположения двух ЗРК С-300 на территории республики с указанием их координат.

Задержанный признался в противоправных действиях по заданию спецслужб Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Алина Зорина