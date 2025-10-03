Глава Новороссийска встретится с болельщиками футбольного клуба «Черноморец»

Глава Новороссийска Андрей Кравченко инициировал открытую встречу с болельщиками футбольного клуба «Черноморец». Мероприятие пройдет 14 октября в городском театре (ул. Советов, 53) и начнется в 17:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Как и обещал на аппаратном совещании, организую открытую встречу, чтобы вместе обсудить все волнующие темы. Жду всех неравнодушных болельщиков! Вместе мы сила!», — написал господин Кравченко в своих аккаунтах в соцсетях.

По словам мэра, у горожан накопилось много вопросов о сложившемся положении дел и перспективах развития команды.

В июле 2025 года ГК «Дело» прекратила участие в проекте по развитию новороссийского футбольного клуба «Черноморец». Бюджет команды в новом сезоне составил 480 млн руб.

Компания стала титульным спонсором клуба в 2022 году.

Екатерина Голубева