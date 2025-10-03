В Махачкале средняя ставка аренды «однушки» выросла на 19%

В октябре 2025 года средняя ставка месячной аренды однокомнатной квартиры в Махачкале составила 29,4 тыс. руб., что на 19% больше, чем год назад, когда этот показатель составлял 24,7 тыс. руб. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные пресс-службы сервиса в «Циан. Аналитика».

В сентябре 2024 года средняя ставка аренды однокомнатной квартиры составляла 27,1 тыс. руб., рост показателя за год составил 8%.

В Ставрополе средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в сентябре 2025 года по сравнению с тем же месяцем 2024 года возросла на 5%. В первый осенний месяц прошлого года аренда стоила 23 тыс. руб., а в этом году — уже 24,1 тыс. руб. С начала 2025 года стоимость аренды увеличилась на 4%, начав с отметки в 23,2 тыс. руб.

Наталья Белоштейн