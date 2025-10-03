В Пятигорске мошенники обманули местного жителя на миллион рублей

Пятигорский предприниматель 55 лет заявил о мошенничестве, сообщает полиция Пятигорска.

На телефон мужчины через мессенджер написал якобы руководитель. Тот предупредил о звонке «представителя правоохранительных органов» для разъяснения «конфиденциальных вопросов». Через несколько минут этот «правоохранитель» перечислил сомнительные транзакции и перенаправил заявителя к «финансовому специалисту». «Специалист банка» настоял на срочном переводе сбережений — около 1 млн руб. — на «безопасный счет».

Мужчина перевел деньги, но когда лжебанкир потребовал перечислить еще 4 млн под предлогом одобренного кредита, он понял, что дело нечисто, и обратился в ОМВД.

Следственный отдел Пятигорска возбудил уголовное дело по признакам мошенничества, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.

Станислав Маслаков