Саратовец получил штраф в 400 тыс. по делу о незаконной торговле сигаретами

В Новобурасском районе Саратовской области суд вынес приговор в отношении 55-летнего местного жителя по уголовному делу о незаконной торговле табачной продукцией (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, с февраля 2023 года по май 2025 года фигурант приобрел порядка 13 тыс. пачек немаркированных сигарет, которые реализовывал гражданам на центральном рынке р.п. Новые Бурасы. У него изъяли продукцию на сумму более 1,7 млн руб.

По решению суда фигурант получил штраф в 400 тыс. руб. У него конфисковали в доход государства транспортное средство, на котором перевозились немаркированные сигареты.

Павел Фролов