В Симферополе создадут молодежное пространство площадью более 400 «квадратов»
В Симферополе до конца 2025 года появится комплексное молодежное пространство площадью более 400 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Госкомитета молодежной политики Крыма Алексея Зинченко.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Центр разместят в здании бывшей вечерней школы на улице Чехова, 13. На создание объекта регион получил 80 млн руб. по итогам конкурса «Регион для молодежи», из которых 40 млн руб. направили на строительство, а оставшиеся средства — на проведение мероприятий.
Пространство сделают мультиформатным: здесь разместят тематические кабинеты, в том числе патриотического воспитания, киберволонтеров и симуляторов для обучения управлению дронами. Кроме того, в центре будут библиотека с высокоскоростным интернетом, кабинет психолога, переговорные комнаты и зал вместимостью до 80 человек.
По словам Алексея Зинченко, главная цель проекта — создание доступной площадки для самореализации молодежи. Он отметил, что новое пространство должно стать точкой притяжения и альтернативой деструктивным занятиям.