В Симферополе создадут молодежное пространство площадью более 400 «квадратов»

В Симферополе до конца 2025 года появится комплексное молодежное пространство площадью более 400 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Госкомитета молодежной политики Крыма Алексея Зинченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Центр разместят в здании бывшей вечерней школы на улице Чехова, 13. На создание объекта регион получил 80 млн руб. по итогам конкурса «Регион для молодежи», из которых 40 млн руб. направили на строительство, а оставшиеся средства — на проведение мероприятий.

Пространство сделают мультиформатным: здесь разместят тематические кабинеты, в том числе патриотического воспитания, киберволонтеров и симуляторов для обучения управлению дронами. Кроме того, в центре будут библиотека с высокоскоростным интернетом, кабинет психолога, переговорные комнаты и зал вместимостью до 80 человек.

По словам Алексея Зинченко, главная цель проекта — создание доступной площадки для самореализации молодежи. Он отметил, что новое пространство должно стать точкой притяжения и альтернативой деструктивным занятиям.

Анна Гречко