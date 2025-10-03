Десять рейсов в Сочи отправили на запасные аэродромы

Десять рейсов, направлявшихся в Сочи, отправили на запасные аэродромы. Аэропорт города-курорта работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

В аэропорту Сочи ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Ранее их ввели для обеспечения безопасности полетов.

По готовности самолеты, ушедшие на запасные аэродромы, начнут вылетать в Сочи. В авиагавани формируют расписание для прибытия и обслуживания всех бортов с учетом вынужденных изменений.

Прибывающие рейсы будут обслуживаться по факту прибытия, вылетающие — по очередности и готовности самолетов.

«Просим внимательно следить за информированием о статусе вашего рейса от авиаперевозчиков, которые сообщают обо всех изменениях по контактам, указанным в бронировании, а также за аудиообъявлениями в терминале»,— говорится в сообщении.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки беспилотников на территории города. Ее отменили около 23:51 мск.

Алина Зорина