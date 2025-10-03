Прокуратура добилась обеспечения саратовских инвалидов лекарствами

В Саратовской области инвалиды получили необходимые лекарства благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Романовского района выяснила, что местным жителям, являющимся инвалидами из-за хронических заболеваний, рекомендован прием медикаментов. Они должны получать их в льготном порядке за счет бюджетных средств. При этом граждан не обеспечивали лекарствами в установленные сроки и в необходимом количестве.

По итогам проверки прокуратура попросила суд обязать районную больницу устранить нарушения прав заявителей. В итоге им выдали положенные лекарства.

Павел Фролов