Стоимость авиабилетов в Минводы снизилась на 18%

В октябре 2025 года авиакомпании снизили цены на перелеты в Минводы из Москвы и других городов на 18%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис покупки билетов «Авиасейлс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Стоимость билета по направлению Москва — Минеральные Воды составляет 11 тыс. руб., из Санкт-Петербурга — 14,7 тыс. руб., из Екатеринбурга — 13,2 тыс. руб.

Отмечается, что в это же время подешевели авиабилеты в Сочи и Геленджик. Так, перелет из Москвы в Сочи и обратно составит 10,2 тыс. руб. Билеты в направлении из Санкт-Петербурга стоят 13,4 тыс. руб., из Екатеринбурга — 13 тыс. руб. Среднее снижение цены — 39%.

В октябре перелеты в Геленджик обходятся в среднем на 23% дешевле. Билет на рейс из Москвы туда и обратно стоит 17 тыс. руб., а из Санкт-Петербурга или Екатеринбурга — по 23 тыс. руб.

Наталья Белоштейн