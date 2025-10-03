Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кисловодске отопительный сезон начнется с 9 октября

На неделю раньше положенного срока — 9 октября, в Кисловодске будет дан старт отопительному сезону. Об этом сообщает глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Тепло уже подано в те детские сады и школы, где есть техническая возможность, а с 9 октября — во все социальные объекты, многоквартирные дома и административные здания. На промышленных предприятиях отопительный сезон начнется позже всех.

Отмечается, что пуско-наладочные работы завершатся в течение двух недель.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все