В Кисловодске отопительный сезон начнется с 9 октября

На неделю раньше положенного срока — 9 октября, в Кисловодске будет дан старт отопительному сезону. Об этом сообщает глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Тепло уже подано в те детские сады и школы, где есть техническая возможность, а с 9 октября — во все социальные объекты, многоквартирные дома и административные здания. На промышленных предприятиях отопительный сезон начнется позже всех.

Отмечается, что пуско-наладочные работы завершатся в течение двух недель.

Наталья Белоштейн