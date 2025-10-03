Смольный готовится расширить программу приватизации

Правительство Санкт-Петербурга планирует существенно расширить программу приватизации государственного имущества на 2026 год. Об этом стало известно «Деловому Петербургу».

Сейчас в программу входят три объекта: дача в Ломоносове и два здания в Красном Селе. Их приватизация должна принести в бюджет 9,5 млн рублей. Изменения в документ хотят внести, чтобы получить средства на реализацию адресной инвестиционной программы, исполнение социальных обязательств и иные цели. Госимущество могут начать продавать в текущем году, без длительной предпродажной подготовки.

По данным издания, Смольный может внести в программу здания, освободившиеся после начала работы «Невской ратуши», например, дом на Караванной, 9, который занимают городские комитеты по благоустройству и по развитию транспортной инфраструктуры и особняк в переулке Антоненко, 6, находящийся в распоряжении комитета по образованию,

На продажу могут выставить и имущество, ранее переданное инвесторам по концессии, или просто сданное в аренду. Речь идет о здании государственных сберегательных касс на набережной реки Фонтанки, 78, особняке Турчаниновой на Среднем проспекте В.О., 40, доме Игеля на Каменноостровском проспекте и особняке Ламздорфа на Моховой улице, 1/9. Также в список могут войти Портик Руска на Думской улице, 2, площади в доме на набережной канала Грибоедова, 13, которые сейчас снимает Росбанк, и другие объекты.

Помимо этого высказывалась идея о продаже зданий консульств недружественных государств, таких как здание консульства США на Фурштатской улице и дом консула в Гродненском переулке, однако на фоне недавней встречи президентов России и США она вряд ли будет реализована, считают опрошенные изданием эксперты.

Артемий Чулков