В аэропорту Сочи задержаны вылеты 24 рейсов

В Сочи 24 рейса задержаны на вылет. С компанией «Аэрофлот» согласована замена типов самолетов на широкофюзеляжные для вывоза пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани города-курорта.

Три воздушных судна из десяти, ушедшие ранее на запасные аэродромы из-за ограничений в работе аэропорта Сочи прошлой ночью, прибыли в город. Они будут обслужены в порядке очередности и отправлены в пункты назначения.

«Сегодня ночью, в период ограничений, мы размещали родителей с детьми в отдельном помещении и выдавали матрасы и пледы для сна. Обеспечили дополнительные места для сидения, а также раздавали коврики для комфортного размещения пассажиров в терминале»,— говорится в сообщении.

На время ожидания вылета с пассажирами работают представители авиакомпаний. По данным пресс-службы аэропорта, их обеспечивают всем необходимым согласно требованиям законодательства. В залах терминала находятся менеджеры по гостеприимному сервису, которые оказывают помощь в случае возникновения вопросов.

«Сейчас совместно с авиакомпаниями-партнерами мы прилагаем все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов»,— отметили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что мэр Сочи Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города. Ее отменили около 23:51 мск.

