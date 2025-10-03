Дилеры в Ростовской области снизили цены на китайские авто на 824 тысячи рублей

Средний возраст автомобилей в Ростовской области в 2025 году снизился по сравнению с прошлым годом у дилеров, профессиональных перекупщиков и частных продавцов. Структура рынка осталась прежней: самые свежие машины предлагают дилеры, затем профессиональные продавцы, а старше всего автомобили у частников. Об этом сообщили эксперты Авто.ру Бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По информации аналитиков, в китайском сегменте средний возраст машин от частных лиц составил 7,6 года против 5,4 у перекупщиков и 3,3 у дилеров. У отечественных авто разрыв максимальный: машины от частников в среднем 17,5 лет, у перекупщиков — 16,6 лет, у дилеров — 6,4 года.

Самые ходовые автомобили во всех сегментах остаются у частных продавцов, у дилеров — самые низкие показатели пробега, профессиональные продавцы занимают промежуточную позицию.

Средний пробег китайских машин у дилеров вырос до 44 тыс. км, у профессиональных продавцов — до 62 тыс. км, у частников, несмотря на заметное снижение, остается самым высоким — около 95 тыс. км.

У отечественных автомобилей от частных лиц средний пробег держится на уровне 168 тыс. км, у профессиональных перекупщиков — 159 тыс. км, у дилеров — 90 тыс. км. Профессиональные продавцы сокращают пробег, у дилеров он немного вырос, у частников остался на уровне прошлого года.

За год китайские машины у дилеров подешевели на 824 тыс. руб., их средняя стоимость теперь составляет 2,1 млн руб. У частных лиц рост составил 136 тыс. руб. — до 1,5 млн руб. У профессиональных перекупщиков наблюдается снижение на 553 тыс. руб. — до 2,4 млн руб. В итоге средняя стоимость у частников остается самой низкой, а дилеры после серьезного снижения оказались дешевле профессиональных продавцов, несмотря на более низкий возраст и пробег машин.

Валентина Любашенко