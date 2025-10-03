Житель Вольска пойдет под суд за покушение на дачу взятки сотруднику ДПС

Вольский районный суд Саратовской области рассмотрит в отношении 64-летнего местного жителя уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику ДПС (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, днем 31 августа этого года в Вольском районе сотрудник ДПС остановил автомобиль «Рено Логан», за рулем которого находился фигурант, поскольку тот нарушил ПДД, выехав на полосу встречного движения. Водитель попытался передать инспектору 8 тыс. руб. взятки за непривлечение к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ. Сотрудник ДПС отказался от денег.

Фигурант признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов