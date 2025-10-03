Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу после ограничений

Аэропорты Сочи и Геленджика сняли временные ограничения на авиасообщение. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По словам господина Кореняко, во время действия ограничений десять самолетов, направлявшихся в Сочи, были перенаправлены на запасные аэродромы.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что ограничения вводились в ночь на 2 октября для обеспечения безопасности авиаперевозок.

Валентина Любашенко