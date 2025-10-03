Аэропорт Геленджика работает в штатном режиме

Аэропорт Геленджика работает штатно после ночных ограничений на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ночью в авиагавани Геленджика вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов. Об отправленных на запасные аэродромы самолетах не сообщается.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в городе была объявлена угроза атаки БПЛА. Местных жителей и гостей города-героя призвали укрываться в помещениях без окон, выходящих на море, избегая автомобилей и стен многоквартирных домов. В 05:50 мск сигнал опасности отменили.

Алина Зорина