Экс-депутату Курганской облдумы дали два года условно за сбитого мотоциклиста

Петуховский районный суд признал бывшего депутата Курганской областной думы Владимира Алейникова виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб человек (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Ему назначено наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком два года и лишением права управлять транспортом в течение двух лет, сообщили „Ъ-Южный Урал“ в пресс-службе Курганского областного суда.

Владимир Алейников полностью признал вину. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ДТП произошло в начале июня этого года на федеральной трассе Р254 «Иртыш» на территории Частоозерского округа. Тогда еще действующий 65-летний депутат областной думы за рулем автомобиля УАЗ «Патриот» при развороте не предоставил преимущество попутно движущемуся мотоциклу. В результате столкновения 57-летний водитель двухколесного транспортного средства скончался на месте происшествия.

После ДТП Владимир Алейников выступил с заявлением, в котором полностью признал вину, выразил соболезнования близким погибшего и сообщил, что готов полностью взять на себя расходы по организации похорон.