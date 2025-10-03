В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Аэропорт Геленджика возобновил работу после временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении.
Запрет на прием и выпуск самолетов ввели около 22:38 мск. Аналогичная мера действовала и в аэропорту Сочи.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Новороссийске была запущена сирена. Предупредительный сигнал «Внимание всем!» жители города услышали в 0:20 мск. Глава города Андрей Кравченко сообщил в соцсетях, что военные отражают атаку украинских беспилотников.