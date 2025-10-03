Южный военный суд приговорил двух ростовчан к 15 годам за теракт на ЖД

Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы двух жителей Ростовской области — Павла Евлашкина и Дениса Максимова. Их признали виновными в террористическом акте и легализации средств, полученных преступным путем. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Следствие установило, что господин Евлашкин получил через Telegram предложение от заказчика поджечь оборудование на железнодорожном перегоне Ростов-Главный — Гниловская за вознаграждение. После этого он привлек к делу Дениса Максимова. В феврале 2024 года они подожгли оборудование, которое обеспечивает безопасность движения поездов. Заказчик перевел оплату в криптовалюте. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Осужденные вывели полученные от преступления деньги на сумму свыше 20 тыс. руб. в легальный оборот. Они конвертировали виртуальные активы и перевели их на счет господина Максимова.

Первые три года заключенные проведут в тюрьме, оставшийся срок они отбудут в колонии строгого режима.

Валентина Любашенко