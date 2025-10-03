Правительство выделит Дагестану 3 млрд на водовод для 900 тысяч жителей

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выделение Дагестану более 3 млрд руб. на завершение строительства магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск и канализационной нитки в столице республики. Решение приняли на заседании штаба комиссии под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации господина Меликова, средства поступят в форме казначейских инфраструктурных кредитов. Их направят на завершение магистрального водовода и напорной нитки от главной канализационной насосной станции № 6 Махачкалы до очистных сооружений Каспийска.

На большей части водовода трубы уже уложены, ведется возведение технических сооружений для подачи воды. Завершить объект планируют к концу 2026 года.

«Эти проекты повысят качество водоснабжения и водоотведения для более чем 900 тыс. жителей региона»,— отметил Меликов.

Валентина Любашенко