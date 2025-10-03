Прокуратура проверяет данные о поборах с детей в школе Саратова

Прокуратура Фрунзенского района Саратова приступила к проверке сведений о поборах с учеников в МОУ СОШ № 1. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, информацию о том, что старшеклассники отбирают деньги у учеников младших классов, выявили в ходе мониторинга сети. Прокуратуре предстоит оценить исполнение законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, а также деятельность должностных лиц школы.

Как только проверка завершится, специалисты рассмотрят вопрос о принятии мер реагирования. Также надзорное ведомство поставило на контроль ход процессуальной проверки, которую проводят по факту поборов в образовательном учреждении правоохранительные органы.

Павел Фролов