В Пензе от подрядчика потребовали ускорить благоустройство территории детсада

Подрядчик ускорил работы по благоустройству территории детского сада № 109 на ул. Попова в Пензе после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, подрядчик обязался отремонтировать здание детского сада в рамках нацпроекта «Семья». На модернизацию направили 71 млн руб. В соответствии с подписанным контрактом работы необходимо выполнить до 15 октября этого года.

При этом прокуратура в ходе проверки выяснила, что работы по благоустройству территории отстают от графика. Надзорное ведомство объявило предостережения представителю подрядчика и заведующему детским садом о недопустимости срыва сроков по контракту. Надзорное ведомство контролирует ход ремонтных работ.

Павел Фролов